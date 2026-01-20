Haberler

17 yaşındaki çocuk, akranını bıçakla yaraladı

Güncelleme:
Burdur'da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada M.S. bıçakla yaralandı, E.Y. tutuklandı. M.S. hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada M.S.'yi bıçakla karnından yaralayan E.Y. tutuklandı. M.S.'nin Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "19.01.2026 günü saat 21.20 sıralarında Özgür Mahallesi Güzellestirme Caddesi'nde meydana gelen kavgada M.S. isimli çocuğun bıçak ile yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren E.Y. isimli suça sürüklenen çocuk gözaltına alınarak 20.01.2026 tarihinde alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
