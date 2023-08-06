Burdur'da bacadan çıkan yangında ev tamamen yandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanın kıyısında çıkan ev yangını sonrasında ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15: 15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Taşyayla Köyü Belenkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Belenkuyu'ya ait olduğu öğrenilen evin bacasından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev yangınının orman kıyısında olmasından dolayı arazözlerinde destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına 3 itfaiye, 4 arazöz katılırken, ambulansta herhangi bir yaralanmaya karşı hazır bulundu. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yapılan ön incelemede yangının bacadan çıktığı öğrenildi.