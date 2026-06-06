Husumetlisini öldüren sanığa yargılamada indirimli 14 yıl 7 ay hapis

BURDUR'da alkollü mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi (42) öldüren Ramazan Uçar (37), yeniden yapılan yargılamada 'haksız tahrik' indirimi oranı artırılarak 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Ekim 2024'te saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete, aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçtı. İncelemede, Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Ramazan Uçar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ramazan Uçar'a geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.

'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMASIN'

Karar, dosyanın taşındığı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilen dosyada sanık, geçen ay yeniden yargılanmaya başladı. Davayla ilgili karar duruşması dün görüldü. Karar duruşmasına; taraf avukatları ile öldürülen Hüseyin Mete'nin annesi Sevilay Mete ve babası Nihat Mete katıldı. Hüseyin Mete'nin ailesinin avukatı, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Haksız tahrik indirimi uygulanmasın, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılsın" dedi.

AİLE KARARA TEPKİLİ

Sevilay ve Nihat Mete de sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Ramazan Uçar'ın avukatı ise sanığın yattığı sürenin göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Ramazan Uçar, "Pişmanım, takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa 'haksız tahrik' indirimi oranını artırılarak, 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildiğini açıkladı. Hüseyin Mete'nin ailesi, karara tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı