Burdur'da Ailesi Tarafından Terk Edilen Bebek Yaşam Mücadelesi Veriyor Güncel Haberler Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde bir evin önüne bırakılan yeni doğan bebek, yaşam mücadelesi veriyor. MUHAMMET FATİH BAŞCI Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde bir evin önüne bırakılan yeni doğan bebek, yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgilere göre; Karacaören köyünde yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, bugün sabah erken saatlerde hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapının önünde battaniyeye sarılı bebek olduğunu fark etti. Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına haber verdi. Terk edilen bebek, muhtarın ihbarı üzerine ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada hipotermi geçirdiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Gece 02: 00 sıralarında doğduğu ve göbek bağının taşla ezilerek koparıldığı öğrenilen bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: ANKA / Güncel Mehmet Mustafa Karacaören Burdur Yerel Güncel Haberler

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