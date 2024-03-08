Üye Girişi
Haberler

Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:

Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Vali Türker Öksüz kadınların açtığı stantları gezdi. Vali Öksüz, yaptığı konuşmada kadınların başarılarına vurgu yaparak, kadına yönelik şiddeti kabul etmediklerini belirtti. Etkinlikte, başarılı kadınların fotoğrafları ve biyografileri sergilendi ve katılımcılar güçlü kadınlar sloganları attı.

Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Burdur Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Meydanı'nda kadınların açtığı stantlar gezdi.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kadınların her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Kadınların her alanda başarılara imza attığını vurgulayan Öksüz, "Ülkemizde kadınlarımızın toplumsal hayattaki yerlerini güçlendirici onların haklarını koruyucu birçok düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla kadına yönelik şiddeti hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu konuda hiçbir toleransımızın olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken şehit annelerimizi, şehit kadınları da rahmetle anıyoruz. Yaşayan kadınların hepsine sağlık sıhhat mutluluk diliyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinlikte, çeşitli branşlarda başarı elde etmiş kadınların fotoğraflarıyla, biyografileri sergilendi.

Müzik dinletisinin ardından etkinliğe katılanlar, alkış tuttu ve "Güçlü kadınlar güçlü yarınlar, dünyadaki her şey kadının eseridir" sloganları attı.

Kaynak: AA / Güncel

Türker Öksüz Burdur Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir?
title