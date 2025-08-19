Burdur'da 60 Milyon Lira Değerinde Kobra Zehri Ele Geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Çeltikçi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 201 tüp kobra zehri ele geçirirken, 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

BURDUR'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 milyon lira değerindeki 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çeltikçi ilçesinde 17 Ağustos'ta Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
