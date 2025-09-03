Burdur'da 2025-2026 Eğitim Yılı Toplantısı Yapıldı

Burdur'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi toplantı gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, Öğretmenevi'nde düzenlediği toplantıda, 8 Eylül pazartesi günü il genelinde 243 okul, 2 bin 446 derslik, 3 bin 622 öğretmen ve 41 bin 405 öğrenciyle eğitim öğretime başlanacağını söyledi.

Yeni eğitim yılında öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için emniyet ve jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri aldığını bildiren Bilgihan, "Her okulumuza bir emniyet mensubunu irtibat görevlisi olarak görevlendirilecek ve öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu okullarımıza da sabit okul polisi görevlendirilmesi yapılacaktır." dedi.

Bilgihan, öğrencilerin okula erişimi ile ilgili taşımalı eğitim kapsamında, temel eğitimde 2 bin 794, ortaöğretimde bin 174, özel eğitimde 375 öğrencinin taşıma planlamasının yapıldığını bildirdi. 3 bin 968 öğrencinin öğle yemeği hizmetinden faydalanacağının bilgisini veren Bilgihan, "İlimizde 2 bin 466 kapasiteli 12 pansiyonumuzda toplam 1165 öğrencimize barınma hizmeti verilecektir. Pansiyonlarımızın bakım onarımları yapılarak hazır hale getirilmiştir." diye konuştu.