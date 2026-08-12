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Gölhisar'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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