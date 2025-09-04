Haberler

Burdur Bucak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada bir aracın sürücüsü sıkışarak yaralanırken, diğer 3 kişi hafif yaralarla kazayı atlattı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bucak- Korkuteli yolu Garipçe kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 09 KP 799 plakalı otomobil ile 81 SV ZD yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 09 KP 799 plakalı aracın sürücüsü sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtaki diğer 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

