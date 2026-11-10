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Burdur Bucak'ta bir ağılı saran yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu

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Burdur Bucak'ta bir ağılı saran yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu
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Burdur'un Bucak ilçesinde Atilla Mahallesi Kikez mevkinde bir ağılda çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde ağılda çıkan yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

Atilla Mahallesi Kikez mevkinde Salim T.'ye ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA
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