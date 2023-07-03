Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da Kiraz Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi: "Çiftçi, Kilo Başına En Az 6 TL Zarar Ediyor"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'daki kiraz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Köksal, "İlçe tarım müdürlüğü, bir kilo kirazın maliyetini 41 TL olarak açıkladı. Resmi kurum 41 TL maliyet açıklıyor; ama ihracatçı, 41 TL maliyeti açıklanan kirazı çiftçiden 35 TL, 30 TL’ye almaya çalışıyor. Yani çiftçi, kilo başına en az 6 TL zarar ediyor. Bundan dolayı bugün bu bölgede boykot var. Kiraz alımını durdurdu çiftçi. Fakat bu nereye kadar gidecek? Çünkü kiraz, dayanıklı bir ürün değil. Toplanması gerekiyor; sıcağa, güneşe karşı daha fazla dalda duramaz. Toplandığı takdirde bu fiyatlara satışı devam ederse çiftçi zarar edecek" dedi. Bir kiraz üreticisi de "Biz, üreticiler olarak kesinlikle çok mağdur durumdayız. Şu anda bu kirazın bana maliyeti 40 TL’nin üzerinde. Ama ihracatçı 35 TL’ye almaya çalışıyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'daki kiraz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Köksal, "İlçe tarım müdürlüğü, bir kilo kirazın maliyetini 41 TL olarak açıkladı. Resmi kurum 41 TL maliyet açıklıyor; ama ihracatçı, 41 TL maliyeti açıklanan kirazı çiftçiden 35 TL, 30 TL'ye almaya çalışıyor. Yani çiftçi, kilo başına en az 6 TL zarar ediyor. Bundan dolayı bugün bu bölgede boykot var. Kiraz alımını durdurdu çiftçi. Fakat bu nereye kadar gidecek? Çünkü kiraz, dayanıklı bir ürün değil. Toplanması gerekiyor; sıcağa, güneşe karşı daha fazla dalda duramaz. Toplandığı takdirde bu fiyatlara satışı devam ederse çiftçi zarar edecek" dedi. Bir kiraz üreticisi de "Biz, üreticiler olarak kesinlikle çok mağdur durumdayız. Şu anda bu kirazın bana maliyeti 40 TL'nin üzerinde. Ama ihracatçı 35 TL'ye almaya çalışıyor" diye konuştu.

Burcu Köksal, seçim bölgesi Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz üreticileriyle bir araya geldi. Kiraz üreticilerinin sorunlarını dinleyen Köksal, bölgede yetişen kirazın yüzde 60'ının ihraç edildiğini ve ülkeye döviz girdisi sağlandığını söyledi.

"65-70 TL'DEN BAŞLAYAN KİRAZ FİYATI, 35 TL'YE KADAR İNDİ"

Köksal, "Afyonkarahisar ili Çay ilçesinden başlayıp Sultandağı-Akşehir güzergahına kadar olan bu bölgede yetişen kirazlar dünyaca ünlü, kaldı ki adıyla tescillenmiş ve yüzde 60'ı ihracat olarak satılan ürünler. Fakat bölge halkı, bu kadar marka değeri yüksek, ihracat olarak Türkiye'ye döviz kazandıran bu ürünleri yetiştirmelerine rağmen yıllardır bu ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntılar, çileler bitmedi. Kasa sıkıntısı, alım fiyatlarının düşüklüğü, girdi maliyetlerinin yüksekliği, işçi maliyetleri altından kalkılamaz bir hale geldi. Yıllardır sorunlar gitgide büyüdü. Bu yıl 65-70 TL'den başlayan kiraz fiyatı, 35 TL'ye kadar indi" dedi.

"RESMİ KURUM 41 TL MALİYET AÇIKLIYOR; AMA İHRACATÇI, 41 TL MALİYETİ AÇIKLANAN KİRAZI ÇİFTÇİDEN 35 TL, 30 TL'YE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Burcu Köksal, "İlçe tarım müdürlüğü, bir kilo kirazın maliyetini 41 TL olarak açıkladı. Resmi kurum 41 TL maliyet açıklıyor; ama ihracatçı, 41 TL maliyeti açıklanan kirazı çiftçiden 35 TL, 30 TL'ye almaya çalışıyor. Yani çiftçi, kilo başına en az 6 TL zarar ediyor. Bundan dolayı bugün bu bölgede boykot var. Kiraz alımını durdurdu çiftçi. Fakat bu nereye kadar gidecek? Çünkü kiraz, dayanıklı bir ürün değil. Toplanması gerekiyor; sıcağa, güneşe karşı daha fazla dalda duramaz. Toplandığı takdirde bu fiyatlara satışı devam ederse çiftçi zarar edecek" diye konuştu.

"KİRAZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ'NİN BİR AN ÖNCE DEVLET DESTEKLİ OLARAK KURULMASI GEREKİYOR"

Köksal, "Çiftçinin, ihracatlık kiraz üreten çiftçinin, hale gittiğinde bu kirazı satarken destekleme alması gerekiyor. İhracatçının teşvik alması gerekiyor. Organik kirazın fiyatının yükseltilmesi gerekiyor. Kiraz Üreticileri Birliği'nin bir an önce devlet destekli olarak kurulması gerekiyor. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum; yıllardır kanayan yaramız bu kiraz üreticilerinin sorunları çözülmüyor. Anlık çözümlerle günü kurtarma çabalarıyla bir yere gidemiyoruz. Üreticinin bazısı zaten kiraz ağacını kesti. Bugün bazı üreticiler de kiraz ağcını kesme noktasına geldiler. Eğer bu bölgede bu kiraz üretilmezse Türkiye, ihracat ürünleri bakımından sıkıntı yaşayacak. Bu kiraz, bu ülkeye döviz girdisi sağlayan bir ürün. Bu nedenle muhakkak çözüm önerilerimize kulak verilmesi gerekiyor. Bir an önce çiftçilerimizin sorunlarının çözülmesi, kiraz üreticisinin de artık yüzünün gülmesi gerekiyor. Bu konunun sonuna kadar CHP olarak takipçisi olacağız" dedi.

"ŞU ANDA BU KİRAZIN BANA MALİYETİ 40 TL'NİN ÜZERİNDE. AMA İHRACATÇI 35 TL'YE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Bir kiraz üreticisi, yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı:

"Gördünüz gibi, ihracat kalibresi çok uygun olan bir kiraz. Ama maalesef fiyat olarak değerini bulamıyor. Bunun da sebebi şu anda bilinmiş değil. Biz, üreticiler olarak kesinlikle çok mağdur durumdayız. Şu anda bu kirazın bana maliyeti 40 TL'nin üzerinde. Ama ihracatçı 35 TL'ye almaya çalışıyor. Artık bunun gereğini kim düşünür, kim söyler, hangi yetkilidir bilemiyoruz ama biz üreticiler olarak çok üzgünüz."

"ÇOĞU ARKADAŞLAR AĞAÇLARI KESMEK İSTİYORLAR"

Afyonlu kiraz üreticisi Fahrettin Uluyol da "Yıllardır kiraz üreticiliği yapmaktayız. Bu yılki maliyetlerimiz çok yüksek olduğundan, şu anda 70 TL'den fiyatı 35 TL'ye düşürdüler. Bize maliyeti zaten 40 TL civarında. Gübre, mazot fiyatları, işçi ücretleri çok yüksek olduğundan, su fiyatları… İhracatçılar bunu elimizden maliyetinin altın almaya kalkıyorlar. Biz, şu anda çok mağdur durumdayız. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Çoğu arkadaşlar ağaçları kesmek istiyorlar. Ben de istiyorum. Kirazları kesmeyi düşünüyoruz. Bu böyle giderse çoğu arkadaşlarımız ağaçları kesip yerine başka bir alternatif ürüne dönmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.