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Şarkıcı Buray, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

Şarkıcı Buray, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi. Güvenlik aramasının ardından alana alınan hayranları, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti.

Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere gelenler, güvenlik ekiplerince yapılan üst aramasının ardından alana alındı.

Alanı dolduran hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen eserlerini seslendirdi.

Kansere gelen vatandaşların şarkılarına eşlik ettiği Buray, konser sonunda dinleyicileri selamlayarak sahneden ayrıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
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