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Bungalov havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Miraç, 42 gün sonra hayatını kaybetti

Bungalov havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Miraç, 42 gün sonra hayatını kaybetti
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren Miraç Akdeniz (5), 42 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren Miraç Akdeniz (5), 42 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Haziran'da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şükriye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte tatil için geldikleri bungalovun havuzuna can simidi ile giren Miraç Akdeniz, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğunun can simidinden kayarak suya battığını gören babası havuza atlayarak çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solunumu duran Akdeniz, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası, solunumu tekrar geri gelen Miraç Akdeniz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

42 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Akdeniz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Miraç Akdeniz'in cenazesinin, yarın Mardin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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