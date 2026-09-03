Haberler

Sapanca'da Bungalov Havuzunda 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sapanca'da Bungalov Havuzunda 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil için geldiği bungalov tesisinin havuzuna düşen 4 yaşındaki Muhammed Alpaslan Çelikler, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bu yıl bölgedeki bungalov havuzlarında ölen çocuk sayısı 4'e yükseldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle tatil için geldiği bungalov tesisinin havuzuna düşen Muhammed Alpaslan Çelikler (4), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos günü Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil yapmak için tesise gelen Muhammed Alpaslan Çelikler, henüz belirlenemeyen nedenle havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesi tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Alpaslan Çelikler'in kalbi, burada yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan çocuk, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Alpaslan Çelikler, 7 gün sonra 2 Eylül akşamı hayatını kaybetti. Küçük Muhammed'in cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Muhammed Alpaslan Çelikler'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.

BU YIL 4'ÜNCÜ ÇOCUK ÖLÜMÜ

Muhammed Alpaslan Çelikler'in ölümüyle birlikte Sapanca'daki bungalov tesislerinin havuzlarında bu yıl hayatını kaybeden çocukların sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Tüm hesaplar sil baştan yapılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Gökyüzünde ilk kez görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'da can pazarı! Ekipler zamanla yarışıyor
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti