Sarılık ihmali iddiası: 5 yaşındaki Bulut karaciğer nakliyle hayata tutundu

MERSİN'de doğduğu özel hastanede yüzündeki sarılık ve dışkı rengindeki değişikliğin normal olduğu söylenen ancak zamanla sağlık sorunu ağırlaşan Bulut Koç, (5) karaciğer nakliyle hayata tutundu. Ailenin ilk başvurulan hastanede gerekli değerlendirmelerin yapılmadığını öne sürerek ihmal bulunduğu iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda soruşturma yaklaşık 4 yıldır sürüyor.

Antalya'da yaşayan Elif ve Serkan Koç çiftinin oğlu Bulut, 2021 yılında Mersin'deki özel bir hastanede erken doğumla dünyaya geldi. Aile, doğumun ardından Bulut'un dışkısındaki farklılık ve yüzündeki sarılık üzerine hastaneye başvurdu ancak iddiaya göre durumunun normal olduğu söylendi. İlerleyen süreçte aile, Bulut'un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine farklı sağlık kuruluşlarına başvurdu ve sağlık ocağında sarılığının ciddi olduğu belirtildi. Ardından Bulut, Diyarbakır'da yapılan tetkiklerde karaciğer değerlerinin yüksek çıkması üzerine Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da biliyer atrezi (safra kanallarının doğumsal yokluğu) tanısı konulan Bulut, karaciğer nakli için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne sevk edildi ve Temmuz 2022'de burada nakil gerçekleştirildi. Koç ailesi, Bulut'un ilk başvurduğu hastanede gerekli değerlendirmelerin yapılmadığını ve süreçte ihmal bulunduğunu öne sürerek, ilgili doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ADLİ TAHKİKATLA AYDINLATILMALI'

Adli Tıp Kurumu, olaya ilişkin rapor hazırladı. Raporda, Bulut'un 6 Kasım 2021'de Mersin'de özel bir hastanedeki muayenesinde ciltte hafif sarılık bulunduğunun ve 'tetkik' istendiğinin kayda geçirildiği, ancak hangi tetkiklerin istendiği ile detaylı fizik muayene bilgilerinin kayıtlarda yer almadığı belirtildi. Raporda ayrıca, ilgili hekimin ifadesi ile Bulut'un babasının beyanı arasında çelişkiler bulunduğu ve bu durumun adli tahkikatla aydınlatılması gerektiği değerlendirildi.

'SARILIĞIN 3 AY DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Anne Elif Koç, Bulut bebeği vücudunda döküntü oluşması ve dışkı rengindeki değişiklik nedeniyle 6 haftalıkken doktora götürdüklerini belirterek, "Doktorumuza, görev yaptığımız ilde çocuk doktorunun olmadığını, imkanların sınırlı olduğunu, kan değerlerine, idrar tahliline bakılmasını rica ettik. Biz doktordan kan ve idrar tahlili istememize rağmen doktor 18 yıllık doktor olduğunu söyledi. Gönül rahatlığıyla görev yaptığımız ile dönmemiz gerektiğini söyledi. Hatta çocuğun sarılığının 3 ay boyunca geçmeyeceğini söyledi" dedi.

'KASAİ AMELİYATI İÇİN GEÇ KALINMIŞ'

Elif Koç daha sonraki süreçte Bulut'un karaciğer değerinin yüksek çıktığını ve yoğun bakım servisine yatırdıklarını söyleyerek, "Çocuğun durumu ağır olduğu için biyopsi sonucunu 3 gün içerisinde laboratuvarla görüşüp çıkardılar. Çocukta biliyer atrezi olduğunu söylediler. Kasai ameliyatı için çok geç olduğunu, ilk 60 gün içerisinde tespit edilip kasai ameliyatı olduğunda başarı oranının yüzde 90 olabileceğini, artık çocuğun 4 aylık olduğunu ve ameliyatın başarısız olacağını, direkt nakil olması gerektiğini söylediler. Daha sonra doktorlarımızın ve bizim araştırmalarımıza göre doktorun bir ihmali olduğu kanısına vardık ve suç duyurusunda bulunduk. 2022 yılından bu yana dosyamız devam etmekte. 4 yıldır herhangi bir sonuç almadık, iddianamemiz hazırlanmadı. Bir an önce davamızın sonuçlanmasını istiyoruz. Doktor hala görevine devam ediyor. Bizim gibi bir hasta daha gelse eminim onda da ihmaller olacak. Başka çocuklar bizim gibi olmasın. Başka çocukların sağlıklarıyla oynanmasın" diye konuştu.

'BAZI BESİNLERİ ÖMÜR BOYUNCA YİYEMEYECEK'

Elif Koç, "İsterdik ki çocuğumuz sağlıklı olsun, erken teşhis konulsun, hiçbir sağlık problemi olmasın. Ama ne yazık ki bu duruma geldik. Çok şükür çocuğumuz iyi ama ömür boyunca ilaç tedavisi görecek. Ömür boyunca kontrollerimiz, yakın takibimiz gerekli. Bazı besinleri ömür boyunca yiyemeyecek. Her istediğini yapamayacak. Yani böyle çocuklar yetişsin istemiyoruz. Bir an önce mahkemenin sonuçlanmasını istiyoruz. Doktorumuz haklıysa da haksızsa da çıksın istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı