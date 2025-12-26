Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü 'Türkan bebek' ölümünün 41. yılında anıldı

Bulgaristan'da 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında hayata gözlerini yuman 18 aylık Türkan Feyzullah için anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan'da komünizm döneminde Türklere yönelik uygulanan isim değiştirme kampanyası sırasında isimlerinin zorla değiştirilmesine karşı çıkanlara açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türkan bebek, Ayşe Mollahasan ve Musa Yakub, Mogilyane (Killi) köyünde düzenlenen törenle anıldı.

Türkan Çeşme olarak adlandırılan anıtın yanında düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Törende Sırakaya tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Mesajında, "Bundan 41 yıl önce totaliter rejimin kurşunlarıyla katledilen ve acısını halen yüreğimizde hissettiğimiz Türkan Feyzullah yavrumuzu rahmetle yad ediyoruz." diyen Erdoğan, "Şehit düştüğünde henüz 18 aylık bir bebek Türkan Feyzullah, insanımızın baskıya ve zulme karşı direnişinin sembolü olmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Dün baskıcı totaliter (diktatör Todor) Jivkov rejimine karşı kanları pahasına özgürlüğünü savunan Bulgaristan Türkleri, bugün de Bulgaristan'da ve bütün Balkan ülkelerinde demokrasi, barış ve istikrar arayışlarına katkı yapmaktadırlar."

Türkiye Cumhuriyeti'nin soydaşlarının huzur ve refahı için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini bildiren Erdoğan, tüm şehitlere rahmet diledi.

Törende konuşan Büyükelçi Uyanık, Bulgaristan Türklerinin Jivkov liderliğindeki komünist rejimin zulüm politikalarına karşı ayaklanmasında Türkan bebeğin direnişin şehitlerinden olduğunu vurgulayarak, "Bulgaristan'ın eşit ve onurlu vatandaşları olarak Türklerin özgürce varlıklarını sürdürmeleri, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde mümkün olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Siyasette ne yaşanırsa yaşansın tüm Bulgaristan Türklerinin ve Müslümanların kırgınlıklara mahal vermeden kardeşçe yaşamasının ve birlik içinde hareket etmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Uyanık, "Bugün Bulgaristan Türklerinin siyasetten iş ve ekonomiye, sanattan spora, eğitimden bilim ve teknolojiye kadar çeşitli alanlarda üstün başarılar sergileyerek Bulgaristan toplumuna değerli katkılar sağladığını memnuniyetle görüyoruz, gururlanıyoruz. Bugünlere gelinmesinde Türkan bebeğin ve demokrasi kahramanı soydaşlarımızın mücadelelerinin değerinin gelecek nesillere aktarılması çok önemli." diye konuştu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ise kendisinin de Bulgaristan doğumlu olduğunu hatırlatarak, ilgili dönemde herkesin çokça tecrübe ettiği zorluklara, zulümlere maruz kalmak durumunda kaldıklarını anlattı.

Eski komünist rejimin 1984-1989 döneminde Türkçe isimlerin değiştirilmesini, kimliklerin dönüştürülmesini amaçladığını vurgulayan Yılmaz, "O sırada buradaki kardeşlerimize destek vermek için Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) organizasyonunda Türkiye'de mitingler yapılmaya başlanmıştı. Atılan standart sloganlardan birisi 'Ahmetler, Mehmetler İvan olamaz' şeklindeydi." dedi.

Anma töreni, Türkan bebek adına yazılan şiirlerin okunması ve şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.