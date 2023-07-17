Bulgaristan Sınırında Helikopterden 101 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bulgaristan sınırında Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirildi; 3 şüpheli yakalandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini açıkladı.

BULGARİSTAN sınırında Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirildi; 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türk hava sahasına giriş yapan bir helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığını tespit etti. Durum, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen ekipler, bölgede çantalar içine konulmuş, piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Kilolarca uyuşturucunun helikopter ile bölgeye atıldığı belirlendi.

Öte yandan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.