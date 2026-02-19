Haberler

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Pedofili Vakaları Ulusal Sicili'ndeki bazı verileri kamuya açtı

Güncelleme:
Bulgaristan Ulusal Meclisi, Pedofili Vakaları Ulusal Sicili'ndeki bazı verilerin halkın erişimine açılmasına karar verdi. Yapılan yasa değişikliği ile, bu sicildeki kişilerin bilgileri herkes tarafından görülebilir hale gelecek.

Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi lideri Kostadin Kostadinov ve diğer milletvekilleri, Bulgaristan Ulusal Meclisi'ne Çocuk Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair teklif sundu.

Mecliste yapılan birinci oturumun ikinci oylamasında yasa değişikliği önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa değişikliğiyle, Sicil'deki kişilerin tam adı, doğum tarihi, daimi ve mevcut adresi, işlenen suç ve verilen ceza bilgilerine halk erişebilecek.

Bulgaristan'da sürekli ve uzun süreli oturumu olanlar ile diğer ülkelerde cinsel suçlardan hüküm giymiş yabancı uyruklular için kamu erişimi, menşe ülke bilgilerini de kapsayacak.

Pedofili Vakaları Ulusal Sicili'ndeki verilere erişim ücretsiz olacak.

Vızrajdane Partisi Milletvekili Tsveta Rangelova, Sicil'in kamuya açılmasının önemine dikkati çekerek, "Aramızda dolaşan pedofillerin kim olduğunu herkes bilmeli." dedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) - Yeni Başlangıç Partisi Milletvekili Hamid Hamid??????? ise uygulamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu konuda toplumun parlamenter gruplar ve renkler üzerinden bölünmemesi gerekiyor. Reşit olmayanlara karşı işlenen suçlar artıyor ve önlem almalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Dzhanan Mehmed Ismail -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

