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Bulgaristan Meclis Başkanvekili Ayten Sabri, MHP İzmir İl Başkanı Şahin'e konuk oldu

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Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ve heyeti, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Şahin, görüşmede soydaşlarla gönül bağını canlı tutmanın önemini vurgulayarak MHP'nin soydaşların yanında olduğunu söyledi.

Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili ve Kırcaali Milletvekili Ayten Sabri ile beraberindeki heyet, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti.

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeniden il başkanlığına seçilen Şahin, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili ve Kırcaali Milletvekili Ayten Sabri, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Smolyan Milletvekili Halil Letifov, Şumen Kaolinovo Belediye Başkanı Nida Ahmedov, HÖH Partisi Haskovo İl Başkanı Mehmed Ataman ile İzmir Balkan Göçmenleri Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy'u makamında kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Bulgaristan Parlamentosundan gelen soydaşları ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Sınırların ötesindeki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağımızı her daim canlı tutmanın en önemli vazifelerimizden biri olduğu düşüncesindeyiz. MHP olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Mümün, İl Başkanı Şahin'e yağlı boya tablosu, Ahmedov ise plaket takdim etti.

Öte yandan, Sipki Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mir Menderes Öztürk ve beraberindeki heyet ile Bayraklı Konyalılar Derneği Başkanı Osman Vural da MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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