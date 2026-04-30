Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 52. Dönem Parlamentosu, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, genel oturumun açılış konuşmasında, 19 Nisan'da yapılan ve son 5 yılda 8. kez düzenlenen genel seçimlerin "umut seçimleri" olduğunu ifade ederek yüksek katılım oranının parlamentoya yeni bir meşruiyet ve güçlü bir güvenoyu kazandırdığını vurguladı.

Parlamentonun öncelikli görevlerinden birinin 2026 bütçesini kabul etmek olduğunu belirten Yotova, eski bütçenin süresinin uzatılmasının, geçmiş dönemde yaşanan siyasi tıkanıklığın en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Ulusal marş ve Avrupa Birliği (AB) marşının okunmasıyla başlayan oturumda, 240 üyeli mecliste temsil edilen 5 parti ve koalisyonun milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninin ardından Meclis'te temsil edilen siyasi parti ve koalisyonlar adına konuşmalar yapıldı.

Parlamentoda 131 sandalye ile en büyük gruba sahip İlerici Bulgaristan Koalisyonunun Milletvekili Petar Vitanov, parlamentoya duyulan güvenin son yıllarda azaldığını belirterek seçmenlerin son seçimlerde "yeni bir ahlak anlayışı, yeni bir siyasi dil ve yeni bir etik yaklaşım" talep ettiğini ifade etti.

Vitanov, halkın çalışan ve etkili bir parlamento beklediğini söyleyerek "2026 bütçesini kabul etmek ve devlet hazinesindeki sorunları çözmek zorundayız." dedi.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi adına konuşan Milletvekili Toma Bikov ise Meclis Başkanlığı için İlerici Bulgaristan Koalisyonu temsilcisine destek vereceklerini açıklayarak bu kararın bir siyasi pazarlık ya da özel bir mesaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun yalnızca geçmişteki parlamenter geleneği yeniden canlandırma ve Meclis'te daha saygılı, daha yüksek seviyeli bir siyasi dil oluşturma amacı taşıdığını ifade etti.

Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) Milletvekili Nadejda Yordanova da vatandaşların oylarına saygı duyduklarını belirterek muhalefet görevini üstleneceklerini ancak pasif bir izleyici olmayacaklarını söyledi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili Ayten Sabri, partilerinin yapıcı ve sorumlu bir muhalefet olacağını belirterek, halkın hak ve özgürlüklerini koruyan ve devletin çıkarına olan politikaları destekleyeceklerini ifade etti.

Vızrajdane (Diriliş) partisi lideri Kostadin Kostadinov ise parlamentoyu "yalanlar içinde bir tapınak" olarak nitelendirerek, gerçeği söylemeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceklerini savundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada İlerici Bulgaristan Milletvekili Mihaela Dotsova, Meclis Başkanı seçildi.

Dotsova, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, demokrasiye duyulan güvenin parlamentodan başladığını belirterek "Bulgaristan'daki parlamenter geleneğe layık olalım ve burada hukukun ve Bulgar toplumunun yararı için çalışıldığına dair güveni yeniden tesis edelim." ifadelerini kullandı.