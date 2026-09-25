Haberler

Bulgaristan'da Ukrayna bildirisi tartışmasında Bakan Petrova Meclis'te dinlenmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da Ukrayna bildirisine dair Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yotova'nın farklı açıklamaları parlamentoda tartışma yarattı. DB'nin Bakan Petrova'yı dinletme önerisi iktidardaki PB oylarıyla reddedildi; GERB-SDS'in benzer talebi de çoğunluk desteğini alamadı.

Bulgaristan'da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın farklı açıklamaları, parlamentoda siyasi tartışmaya neden oldu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Avrupa'daki birlikteliği desteklemek amacıyla Ukrayna'ya ilişkin bildiriyi desteklediği ancak Bulgaristan'ın ulusal tutumunun belgede tam olarak yansıtılmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yotova ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu bildirinin imzalanmadığını belirtti.

Bulgaristan'ın bildiri metnine ilişkin çekincelerini ifade etme imkanının bulunmadığını ve ülkenin önerdiği değişikliklerin kabul edilmediğini kaydeden Yotova, bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısına katılmadığını ve toplantı sonrasında çekilen toplu fotoğrafta yer almadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın Ukrayna'ya ilişkin bildiri konusunda yaptıkları bu farklı açıklamalar parlamentoda tartışmaya neden olurken muhalefetteki partiler Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'nın konuya ilişkin dinlenmesini talep etti.

Petrova'nın parlamentoda dinlenmesine ilişkin Demokratik Bulgaristan'ın (DB) parlamento grubunun önerisi, iktidardaki İlerici Bulgaristan'ın (PB) oylarıyla reddedildi.

Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar-Demokratik Güçler Birliği (GERB-SDS) İttifakının daha sonra yaptığı benzer talep de çoğunluğun desteğini alamadı.

Kaynak: AA
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı

BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü yıldız Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Evin önünde gördüğü halıyı böyle çaldı

Kimse görmüyor sandı ama kamera her şeyi kaydetti