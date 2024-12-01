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Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri Kapsamında Rafadan Tayfa 4 Gösterildi

Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri Kapsamında Rafadan Tayfa 4 Gösterildi
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Sofya'da düzenlenen Türk Kültür Günleri kapsamında, TRT yapımı 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör' animasyon filmi 170 çocuk tarafından izlendi. Etkinlikler arasında Türk kahvesi sunumları ve çeşitli atölyeler yer alıyor.

Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri kapsamında, Sofya'da TRT yapımı "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" animasyon filmi gösterildi.

Başkent Sofya'daki Cine Grand sinema merkezinin iki salonunda gösterilen filmi 170'i aşkın çocuk izledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine, kültür programları kapsamında çocuklara önem verdiklerini belirtti.

Uyanık, "Bu hafta Sofya'da Türk Kültür Günleri'ni düzenliyoruz, amacımız burada çocuklarımıza yönelik bir etkinlik yapmaktı. Atölyelerimiz, defilemiz, yemek sunumlarımız olacak. Dünya Türk Kahve Günü'nü aynı vesileyle burada kutlayacağız, ikramlarımız olacak." dedi.

Filmin gösteriminin organizasyonuna katkı sağlayan Sofya'da faaliyet gösteren İki Dilliler Derneği Başkanı Aylin Fırıncı, "Sofya'da ilk kez Türkçe bir çizgi film yayınlanacak. Bunun gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyükelçilikle işbirliği içinde bu fikri sahiplendik ve birlikte organizasyonu gerçekleştirdik, yoğun ilgi gördü." dedi.

Türk Kültür Günleri etkinlikleri

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Sofya Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesi ile Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Türk Kültür Günleri kapsamında birçok etkinlik yer alacak.

Programda; Ebru Atölyesi, Seramik (Torna) Atölyesi, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü'nün Seramik ve Dokuma Sergisi, Türk Kırmızısı Ay Beyazı Defilesi, Türk Mutfağından seçkiler ve Türk Kahvesi Köşesi gibi etkinlikler düzenlenecek. Türk Kültür Günleri, 5 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
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