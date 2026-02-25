Haberler

Bulgaristan'da Maarif Özel Anaokulu iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sofya'da kurduğu ilk eğitim kurumu olan Maarif Özel Anaokulu, ramazan ayı vesilesiyle düzenlediği iftar programıyla öğrencileri, velileri ve davetlileri aynı sofrada buluşturdu.

Sofya'da bir restoranda düzenlenen iftar organizasyonuna, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, büyükelçilik müşavirleri, Maarif Özel Anaokulu'nun kadrosu, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ramazan ayı vesilesiyle iftarda bir araya gelen davetliler, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
