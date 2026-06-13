Haberler

Bulgaristan'da 10. Türkçe Çalıştayı düzenlendi

Bulgaristan'da 10. Türkçe Çalıştayı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde düzenlenen 10. Türkçe Çalıştayı, 'Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki' temasıyla gerçekleşti. Avrupa Parlamentosu milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, Türkçenin korunması, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve sivil toplum işbirliği ele alındı.

Bulgaristan'ın Sevlievo kentinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkçe Çalıştayı, "Sivil Toplumun Gücü, Dayanışma, Katılım ve Etki" temasıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve Bulgaristan, Batı Trakya ile Türkiye'den çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Küçük, Bulgaristan Türklerinin Balkanlar'daki kültürel mirasının korunmasının önemine değinerek, "Bugün bizlere düşen görev bu kültürel mirası korumak, araştırmak, tanımak ve gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Manav da burada yaptığı konuşmada, Türkçenin farklı coğrafyalarda yaşayan Türk toplumlarını birbirine bağlayan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Türkçenin yalnızca günlük yaşamı zenginleştiren bir unsur olmadığını belirten Manav, "Türkçemiz hepimizi birbirimize bağlayan, bizleri yaşadığımız farklı ve uzak coğrafyalarda birbirimize yakınlaştıran, sadece günlük yaşayışımıza getirdiği zenginlikle sınırlı kalmayan, bulunduğumuz ülkelerle Türkiye'miz arasında ekonomik ilişkiler ve karşılıklı refahın arttırılmasında büyük rol oynayan en değerli hazinemizdir." dedi.

Manav, yerel makamlarla sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin Türkçe ve kültürel mirasın korunup geliştirilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Bu işbirliğinin uzun yıllardır devam ettiğini görmek ve bu çabaların bir parçası olmak bizler için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu yılki çalıştayın temasının dayanışma ve işbirliğini öne çıkarması da ayrıca değerli ve anlamlıdır." ifadelerini kullandı.???????

Türkçenin yalnızca bilimsel bir konu olarak ele alınmamasının önem taşıdığını belirten Manav, "Türkçemizin yaşatılmasının kültürel, dini ve sosyolojik boyutlarının da dikkate alınmış olması, çalıştay hazırlıklarının ne kadar titizlikle yürütüldüğünü göstermektedir. Farklı alanlarda çalışan kişilere söz hakkı verilmesi de bu yaklaşımın önemli bir göstergesidir." diye konuştu.

Çalıştayda, Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar ele alınırken, Türkçenin korunması, kültürel kimliğin gelecek nesillere aktarılması, dernekler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlerin sivil toplum çalışmalarına daha aktif katılımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Katılımcılar, Balkan ülkelerindeki Türk toplumlarının ortak sorunlarına karşı daha güçlü dayanışma mekanizmaları oluşturulması, kültürel ve eğitim alanındaki işbirliğinin artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi ve dijital imkanların kültürel mirasın yaşatılmasında daha etkin kullanılması çağrısında bulundu.

Etkinlikte, halk kültürünün korunması, göçün kültürel yapıya etkileri, kadınların kültürel aktarımdaki rolü, dini ve kültürel kurumlar arasındaki işbirliği ile genç kuşakların ana dil ve kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi

Karar Resmi Gazete'de! İki il arasındaki sınır hattı değişti
Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem! Bulana ödül verilecek
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı