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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, İstanbul'da 22 sandık kuruldu

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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, İstanbul'da 22 sandık kuruldu Haber Videosunu İzle
Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, İstanbul'da 22 sandık kuruldu
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Bulgaristan'da geçen hafta çoğunluk sağlanamayan cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün ikinci tur oylaması yapılıyor. İstanbul'da yaşayan çifte vatandaşlar, 22 sandıkta saat 07.00'den 20.00'ye kadar oy kullanabiliyor.

BULGARİSTAN'da geçen hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde çoğunluğun sağlanamamasının ardından bugün iki adayın yarıştığı ikinci tur seçimlere geçildi. İstanbul'da yaşayan çifte vatandaşlar Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sat 07.00'den itibaren 22 sandıkta oy kullanıyor.Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan'da kayıtlı 6 milyon 584 bin seçmen bugün ülkede Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov'ın katıldığı seçimde sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve yardımcılarının belirleneceği seçimin ilk turunda sonuç çıkmamıştı.İlk tur seçime katılım oranı yüzde 22.98 olarak açıklanırken, Yotova 528 bin 951 oyla yüzde 34,76, Gyurov ise 486 bin 232 oyla yüzde 31,95 oranında oy almıştı.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 07.00'DE BAŞLADI

Farklı ülkelerde yaşayanlar için seçim sandıklarının konulduğu ülkelerin başında gelen Türkiye'de oy verme saat 07.00'de başladı. Avcılar Denizköşkler İlkokulu'nda seçim kurulunda görevli Arzu İpek, geçen hafta yapılan seçimde çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle tekrar seçime gidildiğini İstanbul'da toplam 22 sandık kurulduğunu söyledi. İpek, sandıklardan ikisinin Avcılar'da olduğunu da belirtti.

HEM TÜRKİYE'DE HEM KENDİ KÖYÜMDE OY KULLANDIM'

Bulgaristan ulusal medyasının 3 ekiple izlediği Avcılar'daki seçim için sandık başına gelen çifte vatandaş Ahmet Karadayı, geçen hafta Bulgaristan'da Şumnu Köyü'nde oy kullandığını belirtti. Karadayı, "Sanırım iyi bir deneyim oldu. Hem Türkiye'de hem de kendi köyümde oy kullandım. Oradaki seçim komisyonunda çok şaşırdılar. 'Dünya küçük' dedim. Herkes istediği yerde oy kullansın.İnşallah gençlik için iyi bir deneyim olacak. Cumhurbaşkanı seçilsin artık." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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