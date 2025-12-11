Tff Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut, "Yüksek Riskli" Stuttgart-Maccabi Tel Aviv Maçı İçin Görevlendirildi

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut, UEFA tarafından "yüksek riskli" olarak değerlendirilen Stuttgart- Maccabi Tel Aviv maçı için Güvenlik ve Stadyum Emniyet Yetkilisi olarak görevlendirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut, UEFA tarafından UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Stuttgart (Almanya) ile Maccabi Tel Aviv (İsrail) arasında oynanacak olan müsabakada Güvenlik ve Stadyum Emniyet Yetkilisi olarak görevlendirildi. UEFA tarafından yüksek riskli olarak değerlendirilen maç, 11 Aralık 2025 Perşembe günü (yarın) yerel saatle 18.45'te (TSİ 20.45) Almanya'nın Stuttgart kentindeki Stuttgart Arena'da oynanacak." denildi.