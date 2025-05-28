Bülent Ecevit, Doğumunun 100. Yılında Anıldı

Bülent Ecevit, Doğumunun 100. Yılında Anıldı
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Merhum Başbakan Bülent Ecevit, 100. doğum yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ecevit'in ailesi ve siyasi eski isimlerin katıldığı anma etkinliğinde, Ecevit'in siyaset anlayışı ve nezaketi vurgulandı.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit, doğumunun 100. yılında kabri başında anıldı.

Ecevit Vakfı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, Ecevit ailesinin yakınları, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski milletvekilleri, Ecevit Vakfı Genel Başkanı Emrehan Halıcı ve Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri katıldı.

Altan Öymen mezar başında yaptığı konuşmada, "Ecevit, Türk siyasetine nezaketi getiren insandır. Bir toplantıda Başbakan Demirel'i eleştirirken 'Sayın Demirel' ifadesini kullandı. Oradan bir ses yükseldi 'Ona sayın deme' diye, Ecevit de 'Ona da sayın derim ben, o ayrı bir şey, öteki ayrı' dedi. Muhattabının yanında olmadığı zamanlarda bile üçüncü şahıslar için 'sayın' ifadesini kullanırdı. İyi ki gelmişsin, iyi ki yaşamışsın Sayın Ecevit." ifadesini kullandı.

Katılımcıların Ecevit'in kabrine çelenk bırakıp dua okumasının ardından anma etkinliği sona erdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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