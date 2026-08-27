Arınç'tan Süleymancılar soruşturmasına ilişkin çağrı: 'Soruşturmanın gizliliğine dikkat edilsin'

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen Süleymancılar Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesine dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Arınç, "Savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz, hakimlerimiz ne olur soruşturmanın gizliliği konusunda çok titiz davransınlar. Hukukun gereğini yapsınlar ve sonucunu hepimiz alkışlarla karşılayalım" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Arınç, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın soruşturmanın herhangi bir cemaat veya tarikata yönelik olmadığı, kişiler tarafından işlendiği iddia edilen adi suçlar nedeniyle yürütüldüğü yönündeki açıklamalarına itibar ettiğini belirtti. Bakanların bu ifadelerinde samimi olduklarına ve özen gösterdiklerine inandığını söyleyen Arınç, devam eden soruşturma sürecinde Ceza Muhakemesi Kanunu'na açıkça aykırı uygulamalar bulunduğunu savundu.

Soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu vurgulayan Arınç, iddianame düzenlenip mahkemece kabul edilmeden önce kişilerin masumiyet karinesinin korunması gerektiğini ifade etti. Arınç, "Bu süreç neticesinde maalesef sosyal medyada kişiler infaz edilmektedir. Yazılı ve görsel basında da konuyla ilgisi ve bilgisi olmayan insanlar hüküm vermekte" diye konuştu.

Arınç, bazı görseller üzerinden kişilerin mal varlıkları veya yaptıkları işler hakkında "çarpık ifadeler" kullanıldığını belirterek, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının yanında adil soruşturma ve adil yargılama hakkının da temel bir hak olduğunu kaydetti.

"SUÇLAMA YAPARAK DELİL ARAMAK FEVKALADE YANLIŞ"

Soruşturmalarda delilden hareket edilmesi gerektiğini belirten Arınç, "Bugün delilden hareket ederek kişiye yönelmek ne kadar doğruysa, birtakım suçlamalar yaparak onlara göre delil aramak fevkalade yanlıştır" dedi.

Süleymancılar üzerinden "cemaat ve tarikatlar kapatılsın" şeklinde yapılan çağrıları da eleştiren Arınç, cemaat ve tarikatların sosyolojik yapılar olduğunu söyledi. Türkiye'de bu yapıların uzun yıllardır var olduğunu belirten Arınç, 12 Eylül sonrasında yargılanan cemaatin lideri Kemal Kaçar'ın avukatlığını yapan eski Türk hukukçu ve siyasetçi Muammer Aksoy'un sözlerini de hatırlattı.

Arınç, Aksoy'un cemaatin yurtlarını ve Kur'an kurslarını ziyaret ettiğini, burada Kur'an'ın öğretilmesi dışında bir faaliyet görmediğini söylediğini aktardı.

"CEMAAT MENSUBU OLMADIM"

Kendisinin de söz konusu oluşumu geçmişten beri tanıdığını belirten Arınç, Kemal Kaçar'la hukuk fakültesinde öğrenciyken tanıştığını ancak cemaat mensubu olmadığını söyledi. Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu oluşumu eskiden beri tanırım. Kemal Kaçar'la Hukuk Fakültesinde okuduğum yıllarda tanışmışlığım da oldu. Fakat cemaat mensubu olmadım. Bunların Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan liderliğinde, Kur'an okumanın ve öğretmenin yasak olduğu dönemlerden başlayarak Türkiye'de Kur'an kursları adıyla Kur'an eğitimi ve öğretimi yaptırdığını biliyorum ve onlara inanıyorum. Bulunduğum şehirlerin hepsinde ve gittiğim her yerde onlarla dostane ilişkiler içinde oldum. Çünkü onlar, hakikaten Kur'an hizmetkarı birer insandılar. İmam hatip düşmanlıklarının da zaman içerisinde köreldiğini biliyorum. Rahmetli Ahmet Arif Denizolgun'la da aynı yıl milletvekili oldum. Alanya'daki dostluklarımızı da zaman zaman dile getirdiğimiz olurdu ama bunu ayrıca belki bir canlı yayında açıklamak isterim. 2011 seçimleri sırasında Genel Başkanımızın da bilgisi dahilinde kendisiyle üç dört defa özel görüşmelerim olmuştu. Kendisinden AK Parti'ye bir destek sağlayamadım ama pek çok konuyu ortaya koyarak konuşma imkanımız olmuştu."

Arınç, Süleymancılarla AK Parti arasındaki mesafenin zaman içerisinde açıldığını belirterek, bu sürecin iki kardeşten birinin AK Parti'den milletvekili olması ve diğerinin buna karşı çıkmasıyla başladığını, yıllar sonra ise kuzenler arasındaki mal ve mülkiyet anlaşmazlığına dönüştüğünü söyledi.

Arınç, "Biz, bunlarda taraf olamayız. Ama hukuka, kanuna açıkça aykırı eylemleri varsa şüphesiz hakimlerimiz, savcılarımız davalarını açarlar, kişiler yargılanırlar. Ancak bu soruşturma içerisinde ismi geçen o kadar temiz ve mükemmel insanlar var ki, onların bir şekilde isimlerinin geçmesini bile ben kendileri açısından mahzurlu buluyorum. O zaman ısrar ediyorum, lütfen savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz, hakimlerimiz ne olur soruşturmanın gizliliği konusunda çok titiz davransınlar. Hukukun gereğini yapsınlar ve sonucunu hepimiz alkışlarla karşılayalım" dedi.

"AK PARTİ'Yİ DESTEKLESEYDİLER OPERASYON OLUR MUYDU?"

Arınç, kendisine "Bu cemaat AK Parti'yi destekleseydi başlarına böyle bir iş gelir miydi? Böyle bir operasyon olur muydu?" sorusunun yöneltildiğini de belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben onlara rahatlıkla şunu söyleyebilmeliyim: 'Hayır, bizim şu veya bu cemaate, şu veya bu tarikata peşin hükümlü bir düşmanlığımız yok. AK Parti'yi desteklesin veya desteklemesin. Kendi işlerine iyi baksınlar, kendi işlerinde iyi olsunlar, ülkeye, millete faydalı hizmetler yapsınlar. Ama bunlardan hangisi olursa olsun eğer kanuna göre açıkça suç teşkil eden işler yapıyorlarsa biz bunların üzerine gideriz, gitmeye mecburuz.' diyebilmeliyim. Adalet Bakanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan bu hassasiyeti bekleme hakkını kendimde görüyorum."

Kaynak: ANKA