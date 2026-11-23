(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, "Bir ahlaki bunalım içerisindeyiz! Ben uzun zamandır bu durumdan yakınıyor, gördüğüm yanlışları dile getiriyor, neredeyse haykırıyorum. Bir şeyler yapmalıyız! Siyasetin ahlaki zeminini, millet nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini korumak zorundayız" açıklamasını yaptı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından "Siyaset Değirmeninde Sınav" başlığıyla açıklama yaptı.

Türk siyasetinin bir değirmen gibi çalıştığını belirten Arınç, "Sizi içine alır, öğütür, yeterince öğüttüğünde de sizinle işi biter ve sizi un misali yolcu eder. Siyasetçiler bu değirmende ihtiraslarıyla, hırslarıyla, parayla, makam ve mevki sevdasıyla ve daha nice imtihanla karşı karşıya kalırlar. Bu değirmendeki sınavını hakkıyla verenler de vardır, ardında sayısız şaibe, kötü bir nam ve ağır bir miras bırakarak siyaset sahnesinden ayrılanlar da…" ifadelerini kullandı.

ÜÇ DÖNEM KURALINI HATIRLATTI

AK Parti'yi kurarken benimsedikleri "üç dönem kuralı"nı hatırlatan Arınç, üç dönem kuralıyla aslında siyasetçilerin bir gün o koltuklardan kalkacaklarını bilmelerini, siyasi hayatlarını ve attıkları adımları bu bilinçle şekillendirmelerini amaçladıklarını belirtti. Bununla birlikte siyasete dinamizm kazandırmayı, partiyi canlı, genç ve her daim diri tutmayı hedeflediklerini anlatan Arınç, "Bu karar, alındığı dönemde, Türk siyasetinde cesur adımlardan biri olarak değerlendirilmiş ve kamuoyunun da takdirini kazanmıştı. Ancak o günlerde hesaba katmadığımız ya da yeterince öngöremediğimiz bazı hususlar, zaman içerisinde bugünkü siyasi atmosferin şekillenmesinde etkili oldu" değerlendirmesini yaptı.

"BAZI SONUÇLARI HESABA KATAMAMIŞTIK"

AK Parti'nin kuruluşunda rol alan kadroların, uzun yıllar muhalefet yapmış, partileri kapatılmış, pek çok siyasi figürü davalarla, yargılamalarla ve tutuklamalarla karşı karşıya kalmış, türlü cenderelerden geçmiş, imkansızlıklar içerisinde siyaset yapmaya çalışmış insanlardan oluştuğunu belirtti. Arınç, şöyle devam etti:

"Bir başka ifadeyle, bu kadrolar ateşte pişmiş, zorluklarla yoğrulmuştu. Zaman içerisinde bu isimlerin bir kısmı, gerek üç dönem kuralı gerekse başka sebeplerle siyaset sahnesinden çekildi. Partimizin kadroları yenilendi ve yoluna yeni isimlerle devam etti. Evet, kuruluş döneminde arzu ettiğimiz de tam olarak buydu. Ancak uzun yıllar iktidarda kalmanın beraberinde getirdiği bazı sonuçları yeterince hesaba katamamıştık.

"PARTİMİZDE YÜKSELEN YENİ KADROLARIN BİR BÖLÜMÜNDE CİDDİ DONANIM EKSİKLİĞİ VAR"

Partimizde, siyasette ve bürokraside yükselen yeni kadroların bir bölümünde ciddi bir tecrübe ve donanım eksikliği ortaya çıktı. Bu isimlerin birçoğu hiç muhalefette bulunmamış, partisi kapatılmamış, siyasi düşünceleri sebebiyle yargılanmamış, imkansızlıklar içerisinde siyaset yapmanın ne demek olduğunu tecrübe etmemişti. Siyasetin çilesini çekmeden, mücadelesini vermeden, bedelini ödemeden önemli makamlara gelenler oldu. Kanaatimce, bu tecrübe eksikliği zamanla birtakım ahlaki sorunları da beraberinde getirdi.

"ARTIK BAZI GERÇEKLERİ AÇIKÇA KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"

Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Elbette bu değerlendirmemin dışında tuttuğum, ahlakıyla, dürüstlüğüyle, liyakatiyle ve hizmet anlayışıyla örnek olan pırıl pırıl insanlar da vardır. Onları biliyor, tanıyor ve ayrı tutuyorum. Ancak artık bazı gerçekleri açıkça konuşmak zorundayız. Çok açık söylüyorum: Bir ahlaki bunalım içerisindeyiz! Ben uzun zamandır bu durumdan yakınıyor, gördüğüm yanlışları dile getiriyor, neredeyse haykırıyorum. Bir şeyler yapmalıyız! Siyasetin ahlaki zeminini, millet nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini korumak zorundayız.

"BANA EN ÇOK TEPKİ GÖSTERENLER, BU DURUMUN MÜSEBBİPLERİ"

Peki, ben bunları söyledikçe en yüksek sesle tepki gösterenler kimler oluyor, biliyor musunuz? Tam da bugün içerisinde bulunduğumuz durumun müsebbipleri! Üstelik bu kişiler, kendilerini birer ahlak timsali olarak görme cüretini de gösterebiliyorlar. Hakikatlerle yüzleşmek, özeleştiri yapmak ve yanlışları düzeltmek yerine, trol ordularının yalan ve iftiralarıyla üzerimize saldırmayı tercih ediyorlar. Allah'tan da korkmuyorlar, kul hakkından da sakınmıyorlar.

"HESABINI VEREMEYECEĞİNİZ İŞLERİN YÜKÜYLE İKİ CİHANDA DA ABAT OLAMAYACAKSINIZ"

Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Ben Allah'tan korkarım, kul hakkından korkarım; ama sizden korkmam! Bugüne kadar ne düşündüysem, neye inandıysam, doğru bildiğim ne varsa hiçbir korkuya ve hesaba kapılmadan, her yerde ve her şartta ifade ettim. Bundan sonra da aynı kararlılıkla konuşmaya devam edeceğim. Çünkü benim saklayacak bir hesabım, üzerini örtecek bir yanlışım yok. Eskilerin tabiriyle, ekşi yemedim ki karnım ağrısın! Benim karnım ağrımaz. Ama siz, bu dünyada da ahirette de hesabını veremeyeceğiniz işlerin yüküyle iki cihanda da abat olamayacaksınız!"

Kaynak: ANKA