Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, kadınlara karanfil hediye ederek onları kutladı ve kadınların toplumsal rolüne vurgu yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, Aile Destek Merkezleri ve Hanım Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyer kadınların gününü kutladı.

Kursiyerlerle sohbet eden ve yaptıkları ürünleri inceleyen Korkmaz, kadın çalışanlara karanfil hediye etti.

Kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Kadınlarımızın emeği, fedakarlığı ve üretkenliği toplumumuzun gelişmesinde büyük rol oynuyor. Merkezlerimiz sayesinde kadınlarımız hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal hayatın içinde daha güçlü bir şekilde yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
