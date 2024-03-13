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Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden sunucu Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim" dedi. Aydın'ın sözleri yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirirken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi gazetecilerin tarafsız kalmaları gerektiği görüşünde birleşti.

Geçtiğimiz Haziran ayında YouTube kanalında yayın yaparken Ekrem İmamoğlu ile ilgili yılan taklidiyle çok konuşulan sunucu Buket Aydın, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk ettiği programda kendi izleyicilerini bile isyan ettiren bir çıkışta bulundu.

AYDIN: BİR KADIN OLARAK BU YAKLAŞIMI KINIYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında sunucunun ev kadınlarının AK Parti'ye oy verdiğine yönelik sözlerine verdiği yanıta tepki gösteren Aydın, "Bu çok sorunlu bir yaklaşım. Bir kadın olarak bu yaklaşımı kınıyorum. Niye çalışan kadınlar size mi oy veriyor? Ben ev kadını değilim ve oyum da size değil Ekrem Bey. Bunu da böyle söylemek isterim" dedi.

İZLEYİCİLERDEN "TARAFSIZLIK" ELEŞTİRİSİ

Buket Aydın'ın canlı yayındaki sözleri ise yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirdi. Sosyal medya üzerinden tepkisini gösteren çok sayıda izleyici "Kime oy vereceğin bizi hiç ilgilendirmiyor, neden yayında açıklıyorsun" yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Buket Aydın İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

öncevatan :

ekrem imamoğluna bendende oy yok,

164
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haksız mıyım:

bu ülkenin aklı selim insanları cehp ye oy vermez. gözümüzün içine baka baka dem le işbirliği yaparken cehp ye oy verirsem çocuklarımın yüzüne bakamam vallahi

135
144
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meko:

Çocuğuna istediği ayakkabıyı alamayan.canı çektiğini marketten çocuğuna istediğini alamayan,dışarıda götürüpte et döner yediremeyen,tatile götüremeyen,okula giderken cebine harçlık veremeyen milyonlar var onlarda çocuklarının yüzüne bakamıyor HAKSIZ kardeş.

yanıt71
yanıt67
haksız mıyım:

meko, durum anlattığın gibi değil. hamaset yapıyorsun. kaldı ki ekonomi önemlidir, geçim önemlidir. ama DİNİM VE DEVLETİM daha değerlidir. tatile çocuğumu götüremiyorum diye askerimi şehit edenlerle işbirliğini alkışlayacak kansizlık yok bende

yanıt34
yanıt26
Babacan yalçın:

Hiç etik değil bence kendini beğenmişlik ten başka bir şey değil

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yanıtYanıtla
sade vatandaş:

olabilir vermeyebilir

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yanıtYanıtla
Cevap :

Murat kuruma oy yok deseydi aslan kesilirdiniz hepiniz.

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COŞKUN BULUT:

İSTEMEYİZ ONUN OYUNU

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Yusuf Odemis:

İStesen ne olacak? Vermiyoır zaten

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yanıt16
al alabilirsin:

bu sahis gazeteci mi sizce?

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