BUDO'dan İki Sefer İptali

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-16.00 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.