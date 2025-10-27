BUDO'dan İki Sefer İptali
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki seferini iptal etti. Fırtına dolayısıyla 19.00'da gerçekleşmesi planlanan Bursa-İstanbul ve 19.30'da gerçekleşecek İstanbul-Bursa seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı nedenle 07.00-16.00 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.