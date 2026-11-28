Budapeşte'de bu yıl hizmete giren hafif tramvaylar için lansman töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bu yıl hizmete giren hafif tramvaylar için cuma günü lansman töreni düzenlendi. 27 Kasım 2026'da yapılan törenle bu yıl hizmete giren hafif tramvayların lansmanı gerçekleştirildi.
BUDAPEŞTE, 28 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hizmete giren tramvaylar, 27 Kasım 2026.
Budapeşte'de cuma günü bu yıl hizmete giren hafif tramvaylar için lansman töreni düzenlendi. (Fotoğraf: Hu Zhixuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua