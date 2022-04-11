Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
 - Güncelleme:

- Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna'nın Bucha kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

- Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

BUCHA - Ukrayna'nın Bucha kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı. Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.

Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bucha'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Arama Kurtarma, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title