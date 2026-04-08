Burdur'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde Adil Özkan'ın (63) kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür'ün yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan tırın sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkararak çevredeki hastanelere kaldırdı. Minibüste sıkışan cenazeler de ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Kaza yerine gelenlerden Fatma Yener, AA muhabirine, minibüsteki yeğeni ve eniştesinin vefat ettiğini belirterek, kazayı duyunca hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Minibüs şoförünün kardeşi Dursun Özkan da kardeşi ve gelinlerinin günlük yevmiyeye giderek geçimini sağladığını, bugün de Antalya'dan dönerken yolda kaza olduğunu ifade etti.

Kardeşini ve gelinlerini kaybettiğini dile getiren Özkan, "Karaöz'den Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine gidiyorlardı. Bu yol çok tehlikeli, hafif yağışta çok kaza oluyor." dedi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü, yol yeniden ulaşıma açıldı.