Bucak'ta 'Dijital Aile' semineri düzenlendi
Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen 'Dijital Aile' seminerinde, ailenin ve kadının toplumun temel yapı taşı olduğu vurgulandı. Kaymakam Can Kazım Kuruca, kadının mutluluğunun aile ve toplumu şekillendirdiğini belirtti.

Burdur'un Bucak ilçesinde "Dijital Aile" semineri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kucaklaşma Zamanı" ile "Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum" projeleri kapsamında gerçekleştirilen seminerde, ailenin ve özellikle kadının toplumun temel yapı taşı olduğu vurgulandı.

Seminerde konuşan Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, projelerin çıkış noktasının kadının toplumdaki dönüştürücü gücü olduğunu belirterek, "Bir kadının mutluluğu ve bilinç düzeyi, sadece ailesini değil, doğrudan toplumu da şekillendirir. Güçlü kadın, huzurlu aile, huzurlu aile ise güçlü toplum demektir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kuruca'nın eşi Eda Kuruca da kadının aile içindeki rolüne dikkati çekerek, "Kadın mutluysa aile huzurlu olur, aile huzurluysa toplum güçlü olur." dedi.

Yazar Orhan Toker ise seminerde dijital çağda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların teknoloji kullanımında bilinçli yönlendirilmesi ve dijital bağımlılıkla mücadelede ebeveynlerin sorumluluğu konularında bilgi verdi.

Seminere, Bucak Belediye Başkan Vekili Pınar Kart Erk, İlçe Emniyet Müdürü Nail Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alperen Çatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
