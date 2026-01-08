Haberler

Damadını öldüren kayınpedere 10 yıl hapis

Damadını öldüren kayınpedere 10 yıl hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde damadı tüfekle öldüren Ali Şengül, mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçtiğimiz yıl aile içi bir tartışmanın sonucunda gerçekleşti.

BURDUR'un Bucak ilçesinde damadı Deniz Top'u (34) tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Şengül (64), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 20 Ağustos'ta Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı. Ambulansla hastaneye götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin davanın karar duruşması, bugün Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un annesi Ümmahan ve babası Şeref Top ile eşi Hülya Top ve taraf avukatları katıldı. Deniz Top'un ailesinin avukatı Hüseyin Ölmez, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ali Şengül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

ÇİFTE İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Ali Şengül, "Önceleri damadımla bir sıkıntı yoktu. Daha sonra kızıma eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kızımla ilgilenmedim. 4 çorap aldıysam, 2'sini ona verdim. Böyle bir olay yaşanmasından dolayı çok pişmanım" dedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanığa önce 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet daha sonra 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak, sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü

Suriye'deki çatışma anına damga vuran görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor