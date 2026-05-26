Bucak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında Kaymakam Can Kazım Kuruca, ilçe protokolünün Kurban Bayramı'nı kutladı. Kuruca, bayram tedbirleri kapsamında 2 bin 844 personelin görev yapacağını, kurban satış noktalarında 51 personel görevlendirildiğini açıkladı. Ardından trafik denetimlerine katılan Kuruca, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Kaymakamlıkta gerçekleşen bayramlaşma programında Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçe protokolünün Kurban Bayramını kutladı.

Kuruca burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde 2 bin 844 personelin görev yapacağını söyledi.

Şehirlerarası seyahat eden sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini belirten Kuruca, kurban satış noktalarında da görev yapmak üzere 51 personel görevlendirmesi yapıldığının bilgisini verdi.

Daha sonra Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret eden Kuruca, uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine de katıldı.

Kuruca, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve Bucak 6 No'lu Aile Sağlı Merkezini de ziyaret ederek personellerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Seher Özer
