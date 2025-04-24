İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Bucak'ta 23 Nisan Coşkusu: Yapay Zeka Destekli Robot Bayramda Çocuklarla Buluştu

Bucak'ta 23 Nisan Coşkusu: Yapay Zeka Destekli Robot Bayramda Çocuklarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılan etkinliklerde, yapay zeka destekli robot çocukların ilgisini çekti. Kutlamalarda halk oyunları, şiir dinletileri ve tiyatro gösterileri de yer aldı.

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapay zeka destekli robot, renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaaliler Belediyesi ile Kocaaliler ilk ve ortaokulu tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaaliler okul bahçesinde kurulan sahnede halk oyunları, şiir dinletileri, koro performansları ve tiyatro gösterileri yapıldı, çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Ayrıca kutlama programına getirilen yapay zeka destekli robot da çocukların coşkusuna eşlik etti.

Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen, çocuklarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Belediye olarak çocuklara yönelik farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Delen, "Yapay zeka robotunu etkinliğimize getirerek çocuklarımızın dijital çağın yeniliklerinin farkında olmasına katkı sağladık." dedi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.