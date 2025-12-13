Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 5 bin 440 sentetik ecza hap, 180 gram sentetik kannabionid ve 76 gram esrar ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi sonrası harekete geçti. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 5 bin 440 sentetik ecza hap, 180 gram sentetik kannabionid ve 76 gram esrar ele geçirildi. S.E., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

