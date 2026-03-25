Buca'da bir evde 1 kilo 72 gram esrar ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Evde 1 kilo 72 gram esrar ve 9 bin 760 lira bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.T'nin Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 1 kilo 72 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 760 lira ele geçirildi.
E.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir