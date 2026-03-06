Haberler

İzmir'de kavga sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Muhammed Musa, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Ahmed O. polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde tartıştığı kişi Ahmed O. tarafından göğsünden bıçaklanan Muhammed Musa (26), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 693 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Muhammed Musa ile Ahmed O. arasında tartışma çıktı. Olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmed O. üzerinde bulunan bıçakla Muhammed Musa'yı göğsünden bıçakladı. Ahmed O., olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Musa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Musa'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
