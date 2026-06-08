Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Duman hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet ve zimmet" suçlamalarıyla işlem yapıldığı ve tutuklanması nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

42 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonlarda CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye yöneticileri, iştirak çalışanları, bazı müteahhitler ve firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 kişi tutuklanmış, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DOSYADA ÇOK SAYIDA İDDİA YER ALMIŞTI

Soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığında kat ve daire artışları sağlandığı, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, "bankamatik memur" sistemi oluşturulduğu ve ihale süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu iddia edilmişti.

Dosyada ayrıca bazı müteahhitlerin projelerdeki aykırılıkların görmezden gelinmesi amacıyla belediye görevlilerine rüşvet verdiği ve bu ödeme trafiğinin bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı öne sürülmüştü.

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988 yılında üç kuşak Bucalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu’nda başladı. Lise eğitimine Betontaş Anadolu Lisesi’nde devam etti. Daha sonra yükseköğrenimi sürecinde Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü’nü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Görkem Duman, mimarlık ve şehir planlama alanındaki eğitimlerinin ardından kendi ofisini açarak serbest mesleğe atıldı ve çok sayıda projeye imza attı.

Görkem Duman, 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi hayatına başladı. Partideki çalışmaları sayesinde kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Duman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı seçildi.