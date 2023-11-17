Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Tedavi Sonrası Taburcu Oldu

Evinde geçirdiği kaza sonucu iki bacağında kırık meydana gelen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu. Başkan Kılıç, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Evinde geçirdiği kaza sonrası iki bacağında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, evinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatın kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düşmüş ve her iki bacağında da kırık meydana gelmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Başkan Erhan Kılıç, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Sosyal medya hesabından ailesi ile beraber çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Başkan Kılıç, tedavi süreci boyunca kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Başkan Kılıç, mesajında, "Geçirdiğim talihsiz kaza sonucu; ziyaret ederek, arayarak, mesaj göndererek desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Taburcu oldum, ailemle birlikte evimizdeyiz. Desteklerinizle birlikte kendimi çok daha iyi hissediyorum. En kısa sürede, çalışmalarına ara vermeden devam eden mesai arkadaşlarımla birlikte olacak, yarının Buca'sı için çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - İZMİR