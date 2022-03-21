Bu Zafer 107 Yaşında

MALATYA (Bültenler) - Düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Ahmediye Cami İmam Hatip'i Mehmet Obuz tarafından şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından konuşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemine değinerek Şehitlik makamının tarihimiz boyunca karşımıza çıkan en büyük makam olduğunu söyledi.

Artan, "Bedir, Uhud ve Hendek Savaşların da Peygamber Efendimiz ve sahabelerimiz İslam için savaştılar ve bazıları şehadet şerbetini içti. Bu süreç bugüne kadar böyle devam etti. Şanlı İstiklal savaşımız da bu savaşlardan biriydi ve bu savaş şehitlerimizin kazandığı büyük bir zaferdir" dedi.

Konuşmaların akabinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi sanatçıları tarafından kahramanlığı konu alan türküler seslendirildi. Program sonunda katılımcılar bu özel günü anma adına yapılan çalışmadan dolayı Malatya Kent Konseyi'ne ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na teşekkür ettiler.

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