Bu Hafta Vizyona Girecek 6 Yeni Film

(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta, farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Emine Yıldırım'ın yönettiği "Gündüz Apollon Gece Athena" yer alıyor. Ayrıca "Eltilerin Savaşı", "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları", "Arif v 216" filmleri de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Gündüz Apollon Gece Athena

Yetimhanede büyüyen ve asosyal bir kadın olan Defne, hayaletlerle iletişim kurmaya başlar. Çok geçmeden, bu yeni yeteneğini annesinin hayaletini bulmak için kullanmaya karar verir ve bu amaçla Antik Side kentinde tanıştığı talepkar hayaletler eşliğinde fantastik bir serüvene çıkar.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Emine Yıldırım

Oyuncular: Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer

Tafiti: Çölde Macera

Muhteşem Afrika savanında, mirket Tafiti'yi büyük bir tehlike beklemektedir. Büyükbabası Opapa, ona dünyanın risklerle dolu olduğunu ve kendi başlarına kalmanın daha iyi olduğunu öğretir. Ancak Tafiti bu bilgeliğe uyamaz ve fırça kulaklı bir domuz olan Pinsel'i kurtarmak yardım eder. Zehirli bir yılan Opapa'yı ısırmasının ardından Tafiti'yi zorlu bir macera bekler.

Tür: Aile, Animasyon, Macera

Yönetmen: Nina Wels

Oyuncular: Cosima Henman, Bürger Lars Dietrich, Thomas Schmuckert

Oflu Hoca 5

Eşi vefat ettiğinden beri bekar hayatı yaşayan Oflu Hoca'nın bu haline üzülen dostları onu evlendirmeye karar verirler. Bir arayışa giren dostları, bu süreçte kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulur.

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Çetin Altay, Seymen Aydın, Ömer Naci Boz

Kamos

Genç bir kadının yatağında ölü bulunmasıyla başlayan gizem, ardında akıl almaz izler bırakır. Ardışık esrarengiz ölümler, bir grup araştırmacıyı insan zihninin en karanlık köşelerinde saklanan ürkütücü bir varlıkla yüzleşmeye sürükler. Efsaneler onun adını fısıldar: Kamos. Rüyalar aracılığıyla kurbanlarını avlayan bu varlık, bir kez seçimini yaptığında kaçış artık mümkün değildir.

Tür: Korku

Yönetmen : Mehmet Şerif Pirbudak

Oyuncular: Hakan Bilgin, Mehmet Şerif Pirbudak, Ceyda Tepeliler

Sevince

Elif, konservatuvar eğitimi için İzmir'den İstanbul'a gider. Elif'in yolu İstanbul'da Asperger Sendromu'na sahip Cem ile kesişir. Cem'in annesi oğlu için korunaklı bir dünya yaratmıştır ancak o sınırlar Elif ile çatlamaya başlar. Elif ve Cem, aşkın ve sevginin farklılıkları aşarak hayatı nasıl değiştirdiğini keşfeder.

Tür: Dram

Yönetmen : Barış Başar

Oyuncular: Altan Erkekli, Sevinç Erbulak, Bahar Şahin

Zifir

Seval, Mustafa ile mutlu bir hayata adım atmaya hazırlanır. Fakat çocukluğundan bastırdığı karanlık anılar, aniden gün yüzüne çıkmaya başlar. En yakın arkadaşı Büşra ile eğlence olsun diye gittiği bir falcı seansı, Seval'in hayatını altüst eder. Falcı, onun üzerinde güçlü bir büyü olduğunu, bu büyünün de aşkla bağlı bir varlık tarafından yapıldığını söyler. Seval bu uyarıyı önemsemez, evinin köşelerinde tuhaf cisimler bulana, aynalarda hayaletimsi bir çocuk görmeye başlayana kadar.

Tür: Korku

Yönetmen: Paşhan Yılmazel, Mustafa Özen

Oyuncular: Damla Latin, Günay Narlı, İrem İpek