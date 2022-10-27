Bu görselde kedi görenler beyninin sağ lobunu, geyik görenler sol lobunu kullanıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel, beyninin hangi kısmını kullandığını merak edenlerin büyük ilgisini çekti. Söz konusu resme baktığında kedi görenlerin beyninin sağ lobunu, geyik görenlerin ise sol lobunu kullandığı belirtildi. İşte o kare.

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel büyük ilgi çekti. Kullanıcıların dikkatle baktığı görsel kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

BEYNİNİZİN HANGİ LOBONU KULLANIYORSUNUZ?

Görselde kedi görenlerin beynin sağ lobunu kullandığı, geyik görenlerin ise sol lobunu kullandığı söyledi. Birçok kişi kendini teste sokarak, görseldeki hayvanı çözmeye çalıştı.

İşte o görsel:

SAĞ BEYİN ÖZELLİKLERİ

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur.

Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.

Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücudun sol tarafını (organlarını) yönetir.

Görme ve duyma yoluyla öğrenir.

Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir.

SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ

Beynimizin mantıksal kısmı sol lobudur.

Matematiksel işlemlerde başarılıdır.

Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir.

Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.

Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.

Resme baktığınızda beyninizin sağ lobu baskınsa kedi, sol lobu baskınsa geyik görüyorsunuz.

Sizin ki hangisi?