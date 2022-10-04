Yoldan geçenler çanta kuyruğunu görünce şaşkına döndü! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Maaş, nakit desteği, ucuz yakıt gibi kuyrukların yaşandığı ülkemizde, literatüre Şanlıurfa'dan "çanta kuyruğu" da girdi. Gireceği sınavlara hazırlanan gençler, sabahın erken saatlerinde kütüphanede yer kapabilmek için çareyi çantalarını sıraya koymakta buldu.

Şanlıurfa'nın Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer kapmak isteyen gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphanenin yolunu tutuyor.

KAPASİTELER YETERSİZ

Sözcü'nün haberine göre, kuyrukta beklemekten yorulan üniversite ve memurluk sınavlarına girecek adaylar çare olarak kendileri değil, çantalarını sıraya sokmakta buldu. Kütüphanenin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle sabahın erken saatlerinde kütüphane önünde bekleyen gençler, kapılar açıldığında çantalarının bulunduğu sıraya göre içeriye girerek çalışmalarına başlıyor.

"HER TÜRLÜ KUYRUĞU GÖRMEYE ALIŞTIK"

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Yönetimi 06.00'da kuyruğa giren gençleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Onlara çay, meyve suyu, simit, poğaça ikram eden DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, kentte kütüphane olarak kullanılabilecek çok sayıda bina olmasına karşın ders çalışmak isteyen gençlere çile çektirildiğini belirterek şunları söyledi:

"20 yıllık AKP iktidarında artık her türlü kuyruğu görmeye alıştık. Ama, Şanlıurfa'dan Türkiye'nin kuyruk hanesine çanta kuyruğu da eklendi. Şanlıurfalı gençler bu çileyi hak etmiyor. İktidarımızda gençlerimizin rahatça ders çalışabilecekleri, bilimsel çalışmalarını gerçekleştirecekleri kütüphaneleri Şanlıurfa'nın hizmetine sunacağız" dedi.