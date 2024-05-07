Bu çay ocağında duygulanmamak elde değil

Bu çay ocağında duygulanmamak elde değil

Deprem şehitlerinin fotoğrafları duvarları kapladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir çay ocağının duvarları, 'deprem şehitlerinin' fotoğraflarıyla adeta albüme oldu.

Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde çay ocağı işleten Mustafa Sapdüzen, depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen ve yakınlarını kaybetti. İkizler Çay Ocağı'nın duvarına kardeşi ve yakınlarının fotoğraflarını astı. Çay ocağına gelen müşterilerde kendi yakınlarının fotoğraflarını getirerek, duvara astı. Depremden sonra her gecen gün fotoğraf sayısı arttı. İşletmenin tüm duvarları depremde şehit olan kişilerin fotoğraflarıyla kaplandı. Onlarca deprem şehidinin fotoğrafının bulunduğu işletmeye gelen müşteriler duygulanıyor. Duvarda asılı olan onlarca fotoğraf adete duvar albümünü andırıyor.

İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen, "6 Şubat depreminde ben ikiz kardeşimi kaybettim. Kardeşimin, mahalleden birkaç dost, arkadaşın fotoğraflarını astım. Daha sonra buraya gelen müşteriler kendi yakınlarının fotoğraflarını getirip asmaya başladı. Burası adeta bir albüm halini aldı" dedi.

Müşteri Oktay Gici, fotoğrafları görünce duygulandıklarını, 6 Şubat depremini bir daha yaşamak istemediklerini aktardı.

Müşteri Yüksel Gökdemir ise, "Depremden önce birlikte oturduğumuz, hayaller kurduğumuz arkadaşlarımız, akrabalarımız depremde hayatını kaybetti. Mustafa abiden Allah razı olsun, fotoğrafların hepsini koymuş" dedi.