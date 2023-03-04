Kılıçdaroğlu'nun "Sofrayı büyütmeliyiz" çıkışına Hüseyin Baş'ın yorumu bomba: Boşuna beklemeyin

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'nda yaşanan çatlağa ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın "Sofrayı büyütmeliyiz" vurgulu videosuna yanıt veren Baş, "Sofra genişlemiyor arkadaşlar ben daha önce denedim, boşuna beklemeyin" ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Baş'ın o paylaşımı;

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çıkışına yanıt olarak paylaştığı videoda "Sofrayı büyütmeliyiz" mesajı vererek şu ifadeleri kullandı: "Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü 'bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir' dedim. 'Yoksa bu ülke iflah olmaz' dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya 'o oturmasın bu oturmasın' diyerek sofrayı toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten."

6'LI MASA'YA DAHİL ETMEDİLER

BTP lideri Baş, Ekim 2022'de katıldığı bir canlı yayında "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" demişti. Baş daha sonra İYİ Parti lideri Akşener'le görüşmüş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Masa'daki diğer liderler değerlendirsin" demişti. Yapılan istişareler sonucunda Baş'ın partisi Altılı Masa'ya dahil edilmemişti.